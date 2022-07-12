Удар ВСУ по Новой Каховке попал на видео

Момент удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке попал на видео. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых ударной волной выбило двери здания.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент удара. На кадрах видно, как волной от взрыва выбило массивные двери административного здания, с них сорвало обшивку.

ВСУ атаковали Новую Каховку в Херсонской области в ночь с 11 на 12 июля. Они использовали американскую РСЗО НIМАRS. Пострадал склад селитры, десятки жилых домов, два рынка, склад гуманитарной помощи, административные здания. Около 60 человек получили травмы, семеро погибли. Власти Каховского района связали произошедшее нападение с планами Минобороны Украины устроить контрнаступление на южные регионы и заявили, что приказ отдал лично президент Владимир Зеленский.