Семьям погибших и пострадавших при обстреле Новой Каховки выплатят компенсации

Жители Новой Каховки, получившие ранения или потерявшие родных в результате обстрела города со стороны ВСУ, получат денежную компенсацию. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

«Чтобы как-то компенсировать, принято решение о выделении помощи семьям погибших двух миллионов рублей. Тем, кто получил ранение — 400 тысяч рублей», — сказал он.

ВСУ обстреляли Новую Каховку в ночь c 11 на 12 июля. Огонь вели из американских установок HIMARS. Часть снарядов попала в хранилища с удобрениями. От прилетов также пострадали жилые дома и различные постройки в центре города. В зданиях повыбивало окна, а некоторые сооружения — в частности, отдельно стоящие магазин и ресторан — превратились в руины.

Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что из-под завалов удалось спасти шесть детей. Еще семь человек пока числятся пропавшими без вести. По его словам, еще 70 горожан получили ранения в результате обстрела. Кроме того, прилеты со стороны ВСУ унесли жизни семи человек. Эти слова Леонтьева процитировал RT.