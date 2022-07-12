В результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ могли погибнуть десятки людей, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, спасателям еще предстоит разбирать завалы.

«Погибших будет десятки — не меньше. Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах, люди заблокированы в квартирах, люди, которые были здесь на дачах, тоже оказались заблокированы — перекосило рамы, повредило капитальные конструкции, а там проживают сотни людей летом, в сезон», — процитировал Леонтьева ТАСС.

ВСУ ударили по складам с селитрой в Новой Каховке c помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Повреждения также получил склад с гумпомощью. Ранее Леонтьев сообщал, что погибли как минимум шесть человек. Еще не менее 40 — пострадали. Повреждены оказались сотни домов и десятки объектов инфраструктуры. К оценке ущерба власти Новой Каховки приступят 12 июля.