Украина продолжает прогибаться перед США ради поставок оружия даже после полной потери Луганской области. ВСУ готовятся продолжить бои в городах Донецкой Народной Республики при помощи тактики городов-фортов и наносят удары по российской территории, рассчитывая на очередную поддержку Запада, который уже устал от Украины. О ходе специальной операции рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Унижение Киева

Сегодня США празднуют День независимости, киевский режим мгновенно прогнулся, пафосно записав исполнение гимна в сопровождении военного оркестра и традиционных вышиванок. Ну и опять же с традиционным низким холуйским поклоном в конце исполнения.

Все последние годы меня не перестает удивлять непонимание в Киеве, насколько это унизительно. Тем не менее они старательно кланяются американцам. Кланяются потому, что больше ничем поздравить Соединенные Штаты не могут, потому что так или иначе, но выходные стали вторым днем освобождения Луганской области от нацистских захватчиков.

ВСУ оставили Северский Донец

Третьего июля официально освобожден Лисичанск, а помимо — населенные пункты Белогоровка, Новодружеск, Новорязанцево, Белая Гора, Серебрянка, Григоровка. Идут бои за Дроновку, это как раз на побережье Северского Донца.

Источник фото: РИА «Новости»

Вот это обращает на себя внимание. Потому что вооруженные силы противника отошли не только из Лисичанска, они оставляют населенные пункты вдоль Северского Донца. Казалось бы, хорошая линия обороны с естественными препятствиями, но, видимо, реализуется проект Залужного, который предлагал использовать идею городов-фортов в этом регионе. Вот эти самые города Северск, Соледар, Бахмут, он же Артемовск, Константиновка, Славянск, Краматорск.

То есть — использовать естественно переходящие из одной городской агломерации в другую населенные пункты как линию обороны, прикрываясь мирными жителями и используя городскую застройку. Бои за Северск уже начались Михаил Онуфриенко

Наступление на Харьков

Помимо этого в Харьковской области вооруженные силы хунты вынуждены были оставить населенные пункты Веселое и Борщевое севернее города. Здесь идет наступление наших войск на позиции, оставленные ранее.

На других направлениях идут позиционные бои, обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами. При этом и Генштаб и офис-клоуна президента признают подавляющее преимущество Вооруженных сил России.

Удар по Белгороду — акт терроризма

Не имея возможности продемонстрировать успехи на фронтах, противник обстреливает мирные города. При этом не только Донецкой Народной Республики, но и территорию Российской Федерации. Вчера был нанесен самый сильный удар за все время по Белгороду.

Источник фото: РИА «Новости»

Уничтожено три жилых дома, пострадало еще три высотки, несколько десятков частных домовладений, сожжено шесть машин, погибли пять человек, из них как минимум трое — беженцы с Украины. Ранены еще больше 10 человек.

Это лишнее доказательство того, что киевский режим не прекратит террористическую деятельность независимо от того, до каких границ удастся отодвинуть линию фронта Михаил Онуфриенко

США нарастят поставки оружия

Как заявил сегодня Арестович, ВСУ ударят по Крымскому мосту, когда это будет технически возможно. А технические возможности у них появляются, потому что продолжаются поставки все более и более тяжелого оружия странами Запада.

Соединенные Штаты утвердили очередной пакет помощи на 820 миллионов долларов, в который входят боеприпасы для РСЗО Himars, две системы ПВО, 150 тысяч снарядов к 150-миллиметровым гаубицам, четыре контрбатарейных радара.

Источник фото: телеканал «360»

На 70 с лишним миллионов долларов окажет помощь Австралия, поставив 15 бронетранспортеров и 20 машин Bushmaster. Продолжается помощь и от других союзников Соединенных Штатов киевскому режиму. Причем это все более и более тяжелое оружие.

Поэтому можно ожидать, что дальнейшие удары по территории Российской Федерации и Донецкой и Луганской народных республик будут продолжаться. В том числе, по мирным объектам, как мы видим. Ну и в перспективе, по Крымскому мосту.

Запад устал от Украины

По словам эстонского премьера Каллас, усталость исходит отовсюду. Действительно, поставки оружия достаточно велики. Все больше союзников Соединенных Штатов задаются вопросом, до какого предела их надо продолжать.

При том в Киеве рассчитывают, что поставки оружия увеличатся кратно. Но сроки все время отодвигаются и отодвигаются. Если изначально речь шла о том, что основная масса оружия Запада будет поставлена киевскому режиму в июле–августе, то сейчас его ожидают уже к октябрю месяцу.

Люди ждут освобождения

Ну и о том, чем должна закончится специальная операция независимо от поставок оружия лучше всего говорит наглядная агитация и листовки, появляющиеся в пока еще оккупированных киевским режимом городах.

Источник фото: телеканал «360»

В частности, в Николаеве. Люди ждут освобождения. Поэтому останавливаться можно только на тех границах, в которых мы встретимся с вооруженными силами непосредственно стран НАТО: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии.