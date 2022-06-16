Последние новости Украины из первых рук. Кто такой Михаил Онуфриенко?

Харьковский блогер и журналист Михаил Онуфриенко получил новый виток популярности благодаря политическим обзорам хода российской спецоперации. На Украине его преследуют и даже пытались ликвидировать за пророссийскую позицию и поддержку республик Донбасса. Сейчас он специально для «360» три раза в неделю записывает разборы последних новостей спецоперации и анализирует данные с фронтов.

Михаил Онуфриенко рассказывает последние новости про Украину

Михаил Онуфриенко — блогер из Харькова с миллионной аудиторией, военно-политический публицист, который с 2014 года активно освещает события на Украине и в Донбассе. После Евромайдана он был вынужден уехать из Харькова в Донбасс, поэтому стал одним из первых, кто подробно освещал происходящие там события.

Онуфриенко с начала украинской агрессии в Донбассе выступал в поддержку республик. Включен в список украинского сайта «Миротворец» — реестр людей, которых подозревают в преступлениях против национальной безопасности Украины.

С начала спецоперации Михаил Онуфриенко публикует последние новости с Украины, а также сводки с фронтов и аналитические разборы меняющейся с продвижением войск ситуации.

Онуфриенко — один из основателей сайта Naspravdi.info. Там он, наряду с Юрием Подолякой, является одним из ключевых авторов. Также обзоры Онуфриенко публикуют и некоторые российские издания, например Regnum и «Накануне.ru», а его видеоролики выходят на «360».

После того как Онуфриенко публично поддержал российскую специальную военную операцию в Донбассе, его канал в YouTube заблокировали. В конце марта 2022 года на Украине завели уголовное дело против Михаила Онуфриенко. Его обвинили в государственной измене и коллаборационизме.

В начале апреля Михаил Онуфриенко рассказал в одном из выпусков своей передачи о том, что на него и его коллегу Юрия Подоляку готовилось покушение. Однако агента СБУ, который должен был привести план в исполнение, задержали на границе с Крымом — именно там сейчас живет харьковский блогер и публицист.

Новости Украины

Онуфриенко был ярым противником Евромайдана и после событий 2014 года, которые счел незаконным захватом власти, занялся разоблачением националистических мифов в рамках передачи «500 секунд правды об Украине». Публицист выступает за освобождение Украины от неофашизма и поддерживает независимые республики Донбасса.

В своих самых популярных публикациях Онуфриенко опровергал теории, легшие в основу украинского национализма, — о том, что современная Украина является наследницей Киевской Руси, о происхождении лозунгов, популярных на Украине, «героическом» образе Степана Бандеры и многие другие.

Онуфриенко ведет блог в «Живом Журнале» (Live Journal) с заглавием «Великая Русь», где пропагандирует триединство «союза братских славянский православных государств» — России, Белоруссии и Украины.