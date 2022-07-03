Союзные силы полностью освободили Лисичанск от украинских сил. Такое заявление в Telegram-канале сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, зачистка Лисичанска от националистов в один миг разрушила «громкие заявления» украинской стороны.

«Лисичанск свободен! Свободен от многолетнего гнета киевского режима, а вместе с тем и бандеровских прихвостней», — сказал он.

Кадыров сообщил, что в город уже зашла колонна чеченских военнослужащих. По его мнению, этот шаг открывает новую главу в истории Лисичанска и ЛНР в целом.

Также он сообщил, что знамена представителей союзных войск уже водрузили на улицах города, в том числе и на главной площади. По его мнению, это является символом величия и свободы России.

«Славный клич „Ахмат — сила!“ эхом проносится по жилым кварталам Лисичанска, воодушевляя друзей и сея подлинный страх в сердца врагов», — подытожил он.

Кроме того, Кадыров выразил уверенность в победе тех, на чьей стороне сражаются истинные патриоты Родины.