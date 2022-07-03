Россия полностью освободила ЛНР. Об этом глава Минобороны доложил президенту Владимиру Путину.

«В результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — указано в докладе.

Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий — 182 квадратных километра.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ЛНР освободят в самое ближайшее время — он сделал такой вывод из «тех действий, которые происходят рядом» — в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Сегодня утром стало известно о полном освобождении Лисичанска.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, в июле ВС России могут полностью освободить Донбасс.