На фронте спецоперации — большие изменения: ВС России освободили Лисичанск, затем стало известно о полном освобождении Луганской Народной Республики. Одновременно Украина нанесла удар по мирным жителям Белгорода. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал «360» эти события и предположил, что будет потом.

Далее — его речь.

На мой взгляд, сегодня был чрезвычайно интересный брифинг Министерства обороны. Хотел бы отметить окружение Лисичанска. Фактически союзные войска вышли на границу Луганской Народной Республики, и уже появилась информация о том, что Лисичанск освобожден. Отмечу продолжающееся уничтожение высокоточным оружием и ВКС, авиацией, артиллерией сосредоточения военной техники и живой силы противника в городах, которые стоит задача освободить. В Харькове почти уничтожен батальон теробороны, в Николаеве — более 100 человек одним ударом высокоточного оружия.

То, что мы обещали, делаем: мы говорили, что все наемники будут отслеживаться и уничтожаться, и это происходит. Говорили, что будем продолжать уничтожать поступающую военную помощь со стороны НАТО, — это тоже происходит. Уничтожаются беспилотники и те немногие летательные аппараты, которые остались у украинской военщины.



Все это подтверждает мнение экспертов о том, что освобождение Донбасса состоится уже в ближайшие дни. Ну, может, неделя. Потому что фактически украинские войска теряют боеспособность, во многих частях уничтожено до 60% личного состава, особенно в районе Марьинки под Донецком, а остальные отказываются сражаться и быть пушечным мясом, идет массовая сдача. В случае продолжения сопротивления боевики и остатки ВСУ будут просто уничтожены.

Фашистский удар

Отдельный момент — фашистский удар по Белгороду и Курску ночью. Все видели это зрелище, все знают о погибших мирных жителях. Был нанесен удар тактическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеголовками, запрещенными всеми мировыми конвенциями. Конечно, их сбили, но что-то разлетелось и попало в дома. В сторону Курска летело несколько БЛА, заряженных взрывчаткой, которые были сбиты.

О чем это говорит? Украинская военщина продолжает совершать фактически военные преступления, воюя против мирных граждан. Если раньше мы видели войну против своих теперь уже бывших граждан, то сейчас они пытаются наносить провокационные удары по России с целью нанесения массового поражения среди мирного населения. Они воюют не с военными, а с мирными, пытаются запугать.

В ближайшее время после завершения части спецоперации по освобождению Донбасса будут взяты другие направления для удара. Это Харьковская область, которая граничит, кстати, с Белгородской, Воронежской, Курской областями — оттуда есть пока больше возможностей наносить удары по российским городам.

Все задачи, поставленные президентом, будут выполнены, я в этом уверен.