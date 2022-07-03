Появились фото и видео из Белгорода после ночных взрывов

В Сети появились фотографии и видео с последствиями ночных взрывов в Белгороде, в результате которых погибли трое. На кадрах — горящие дома, напуганные жители и работа МЧС на месте происшествий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото дома, который полностью лишился крыши в результате пожара.

Источник фото: t.me/vvgladkov

Гладков вместе с мэром Белгорода Антоном Ивановым встретился с жильцами дома № 29 на 2-м Южном переулке. Погибших и пострадавших в нем нет.

«Дом восстановим. На месте работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара», — написал Гладков в Telegram.

Источник фото: t.me/vvgladkov

В результате серии взрывов, прогремевших в Белгороде глубокой ночью, пострадали по меньшей мере четыре человека, двум — мужчине и ребенку — потребовалась госпитализация. Частичному разрушению подверглись 11 многоэтажек. Пострадали не менее 39 частных домов, из них пять разрушены полностью.