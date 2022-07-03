Момент попадания украинской ракеты в белгородский дом сняли на видео

В соцсетях появилось видео с моментом попадания украинской ракеты в один из жилых домов Белгорода. Кадры опубликовал НТВ.

Страшный грохот, темно-оранжевый дым, сразу следом — сработавшие сигнализации — так начинался ночной кошмар для белгородцев. Серия взрывов, по официальным данным, унесла жизни трех человек. СМИ сообщили об еще двух погибших. Пострадали по крайней мере четверо, в том числе ребенок. Один из жителей рассказал, что по соседству с ним погибла семья из Харькова, ночевавшая во флигеле, который разворотило.

Множество жилых домов получили повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об 11 частично разрушенных многоэтажках, а также 39 поврежденных частных домах, среди которых пять уничтожены полностью.

В ту же ночь два украинских беспилотника сбили на подлете к Курску. К счастью, никто не пострадал.

Сенатор Андрей Клишас назвал происшествие в Белгороде прямым актом агрессии Украины и заявил, что необходим жесткий ответ, в том числе военный.