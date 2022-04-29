Вечный долг по ленд-лизу

Законопроект о ленд-лизе Украине одобрила палата представителей конгресса США. Киевская власть напрасно обрадовалась этому решению, отметил политолог Юрий Светов. В колонке для «360» он объяснил, чем на самом деле обернется эта программа.

Далее — прямая речь.

Слово «ленд-лиз» связано со Второй мировой войной, и в сознании многих людей это та помощь, которую мы получили от США. Она не сыграла решающей роли, но приблизила победу. Однако есть и другая сторона медали, на которую указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эта помощь оказывается не безвозмездно, она фактически является коммерческим кредитом. Сначала Советский Союз, а потом и Россия расплачивались за все, что получили тогда от американцев, до 2006 года.

Когда завершилась война, американцы потребовали вернуть грузовики, катера и другие виды техники. Причем все должно было быть сдано в той же комплектации, в какой мы получали. На наших же глазах эти грузовики и катера прессовали в металлолом и увозили на переработку.

Бесплатная помощь США — иллюзия

Сочувствующие Украине сейчас думают, что американцы молодцы, помогают им. Но вопрос в том, сколько потом лет Украина будет за это платить.

То, что все это бесплатно, вооружение дадут и забудут, — все это иллюзия. Американцы так не поступают. Они помогают, думая о себе

Так же происходит и при поставке европейскими странами произведенного в Советском Союзе и России вооружения Украине — на замену ему в Европу привезут американское вооружение.

Примечательно последнее совещание в Пентагоне, где представители военно-промышленного комплекса требовали от власти гарантий того, что если они сейчас нарастят производство вооружения, его у них купят. То есть второй пласт всей этой помощи, поставок вооружения прошел вне внимания мировой общественности.

Визит Гутерриша может пройти безрезультатно

Показательным является то, как украинские СМИ освещают визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Киев. Украинская сторона изначально предъявляла к нему претензии за то, что он сначала поехал в Москву и только потом к ним. Дескать, он должен был сначала заехать, получить инструкции о том, что говорить, и уже потом ехать в Россию.

На Украине пишут, что, ударив по производственным корпусам завода «Артем», Россия показала, что не считается с ООН. Таким образом они попытались выжать хоть какую-то пользу для себя в информационной войне.

На самом деле, если ООН поможет вывести из подземелий «Азовстали» якобы находящихся там мирных жителей, то можно считать, что этот визит имел хоть какой-то результат

Если же все это опять останется пустыми словами, гуманитарные коридоры будут открыты, а по ним никто не выйдет, значит, результата нет.

Господин Гутерриш даже не знал, что Россия обеспечивает гуманитарные коридоры, президенту России Владимиру Путину пришлось это ему объяснять. Он приехал с резолюцией Генассамблеи ООН, которая осуждает Россию и не говорит ни слова об Украине. Они все время думают, что кто-то должен быть для них щитом.

Россия предупреждала, что при продолжении нападения на наши территории Украина получит адекватный ответ по центру принятия решений и сосредоточения вооружений. Когда Антониу Гутерриш был в Москве, украинцы что, перестали обстреливать наши приграничные области? Нет. Все это хитрости, которые шиты белыми нитками.