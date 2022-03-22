США отдадут Украине старую советскую технику. Армия России ее быстро уничтожит

США планируют передать Украине советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Оса», которые американцы тайно получили несколько десятков лет назад. Украинские военные знакомы с этой техникой, поскольку она досталась им в наследство после распада СССР. Военные эксперты уверены, что современное российское вооружение может противостоять советской технике — авиация может создать помехи для старого ПВО.

США отправят Украине советские образцы ПВО, которые Пентагон тайно приобретал несколько десятилетий назад. По данным издания The Wall Street Journal, Соединенные Штаты получили советскую военную технику, чтобы изучить технологии СССР и тренировать солдат. Первые поставки вооружений начались в 1994 году.

ЗРК «Оса» приняли на вооружение в СССР в 1970-х годах. В нем находится от четырех до шести управляемых ракет с радиокомандной системой наведения. «Оса» предназначена для противовоздушной обороны от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов. Максимальная зона поражения комплекса по дальности составляет около 10 километров, а по высоте — пять километров.

По данным The Wall Street Journal, в 1990-х годах США также получили систему С-300 от Белоруссии. Советское вооружение хранилось в Редстоунском арсенале в штате Алабама, где ранее Пентагон хранил часть военной помощи, отправленной вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом система уже используется украинцами, и Пентагон не планирует ее поставлять.

Ранее Словакия заявляла, что готова поставить ЗРК С-300 Украине, которому не было аналогов в стране. В итоге НАТО планирует перебросить в страну свой ЗРК Patriot.

Советская техника против российской

Военные эксперты уверены, что любой комплекс ПВО может стать угрозой для российских истребителей и вертолетов, но эффективность «Осы» ниже, чем у ее современных аналогов. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил «360», что ракетный комплекс «Оса» может осложнить работу российской авиации, но противостоять ему можно.

«Если территория Украины находится под контролем российской авиации, российских средств радиоэлектронной борьбы, то мы быстро вычислим, где находится комплекс. Он будет так же уничтожен, как и все остальные ПВО Украины», — рассказал Литовкин.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что комплекс не станет угрозой для истребителей Су-57. Однако «Оса» может помешать работе вертолетов и беспилотников.

Современное российское вооружение превосходит советское в несколько раз. Мы движемся и динамично развиваем авиационную технику. Средства времен СССР остались по показателям в прошлом Андрей Кошкин.

В качестве защиты российская авиация может использовать бортовые комплексы, которые создают помехи для систем с головками самонаведения. Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко рассказал «360», что на современных российских вертолетах устанавливают станцию «Липа», которая сбивает самонаведение.

«На самолеты и вертолеты ставят бортовые комплексы „Витебск“ <…> Они работают более обширно — у них есть система обнаружения ракеты, анализа и установки помех в лазерном и инфракрасном ультрафиолетовом диапазоне», — рассказал он.

Дрозденко отметил, что модифицированная «Оса» используется на вооружении в России и Белоруссии. Специалист добавил, что США поставляют старые комплексы, у которых низкая помехозащищенность.

Способ утилизации

США поставят Украине советскую технику, поскольку украинские вооруженные силы уже знают, как обращаться с ПВО СССР. По словам Литовкина, для того, чтобы использовать новейшее американское вооружение, военнослужащим Украины пришлось бы пройти длительную подготовку.

«Украине надо полгода готовиться, чтобы обслуживать американское ПВО. Поставки советской старой техники — это способ утилизации», — добавил Литовкин.

США, вероятно, решили не поставлять технику по причине ее дороговизны. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, в свою очередь, отметил, что американское ПВО в два раза дороже советского, и уступает по характеристикам российскому вооружению.