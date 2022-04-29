Вооруженные силы России уничтожили ракетами «Калибр» производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли „Артем“ в городе Киев», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российские силы уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов. Ракетные войска РФ в течение прошедшей ночи поразили 13 военных объектов Украины. Всего за ночь авиация ВКС РФ за ночь поразила 112 украинских военных объектов, в частности, два командных пункта и четыре склада вооружения.

Кроме того, Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили десять военных объектов Украины, в их числе — склад боеприпасов в районе Ильичевки.