Законопроект о ленд-лизе для Украины одобрили в США

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ касается упрощенного механизма поставок вооружения.

Трансляцию голосования вели на сайте нижней палаты. Принятие законопроекта поддержали 417 конгрессменов. Против инициативы выступили 10 человек. Ранее документ одобрил Сенат Конгресса США. Теперь его передадут на подпись президенту страны Джо Байдену.

Законопроект о ленд-лизе для Украины представили в начале января сенаторы от Республиканской и Демократической партий. По словам одного из авторов документа Джона Корнина, благодаря принятию закона Украина сможет получить военную технику по ускоренной процедуре.

«Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США», — пояснял глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Также законопроект предусматривает для Украины возможность расплачиваться за поставки не сразу, а через время.

По программе ленд-лиза США предоставляли военную технику в аренду или долгосрочный кредит во время Второй мировой войны.