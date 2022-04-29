США пытаются развернуть историю Второй мировой против России новым законом о ленд-лизе

Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. По нему американское правительство сможет поставлять оружие и военную технику в Восточную Европу по упрощенной процедуре, а расплачиваться страны будут потом. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что, как и в случае со Второй мировой, США затягивают конфликт в Европе ради обогащения собственной экономики.

Далее — прямая речь.

Сравнить Россию с Германией

Закон о ленд-лизе для Украины и Восточной Европы носит информационный и пропагандистский характер. Ленд-лиз применялся во время Второй мировой войны к союзникам США, которые воевали против государств «оси» — нацистской Германии и ее союзников.

Разворачивая ситуацию на современный политический момент, Соединенные Штаты делают инверсию к прошлому, демонстрируя, что они рассматривают нынешнюю Россию не как Советский Союз, то есть союзника по коалиции, а как аналог государств, с которыми США воевали во время Второй мировой войны, — со всеми вытекающими последствиями.

Это важно и для принятия других законов в США, в частности, для рассматривающейся возможности признать Россию государством — пособником терроризма или для инициативы о создании трибунала над российским военно-политическим руководством.

То есть Соединенные Штаты играют в игру: попытаться развернуть историю Второй мировой войны против современной России

США затягивают конфликт

Это политический шаг, а будет и экономический. Соединенные Штаты в рамках этого закона будут формировать большой заказ для своих военно-промышленных комплексов, насыщать свою экономику деньгами в рамках этого закона, создавать рабочие места. Все это будет проходить по данному закону уже в ускоренной, упрощенной процедуре и отправляться за рубеж. А потом с зарубежными странами будут рассчитываться опять же по упрощенной схеме.

Все это выгодно для Соединенных Штатов: они сами не участвуют в военных действиях, как они, собственно, старались минимально участвовать во время Второй мировой. Но финансово они повторяют тот же успех — экономика Соединенных Штатов растет на конфликте, происходящем в Европе. Это стратегическая инициатива, которую они в данной ситуации пытаются реализовать.

То, что закон начнет работать только в 2023 году, отсылает нас к тому, как Соединенные Штаты видят этот конфликт.

В США считают, что не будет никаких договоренностей, не будет никакого сглаживания, остановки конфликта в текущей стадии. Они рассчитывают, что конфликт будет очень долгоиграющим — в течение нескольких лет

Отсюда можно делать выводы о том, как Соединенные Штаты планируют действия своих подчиненных государств, структур, политических деятелей на Украине и в других странах Восточной Европы. Для них это долгоиграющая пластинка, которую они будут максимально долго и выгодно для себя поддерживать.

США, конечно, будут затягивать спецоперацию, помогая Украине, — в этом сомнений нет. С одной стороны, они всеми силами будут оказывать помощь Украине — и инструкторами, и политическими средствами, и прямыми перечислениями денег из Соединенных Штатов на Украину, и поставками вооружения. С другой стороны, будет максимально усиливаться политическое и экономическое давление на Россию, чтобы у нее не было возможности оперативно завершать спецоперацию.

Цена для Украины обозначена, никакого секрета в этом нет: ей передают 400 миллиардов золотовалютных резервов России, арестованных на Западе. Сейчас вопрос только в том, кто между собой эти деньги поделит. Это очень удобно для Соединенных Штатов — деньги уже у них, осталось только легализовать их получение. Для этого и организовывают такую схему.