Спецоперация 05 сентября 2023, 12:01 Шойгу назвал Запорожское направление самым напряженным Министр обороны Шойгу: самая напряженная обстановка на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины задействовало в боях на Запорожском направлении стратегические резервы, поэтому обстановка там самая напряженная. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу. Вступительное слово опубликовало Минобороны.

«Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении», — сказал он.

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Украинская армия, по словам Сергея Шойгу, вывела на поле боя бригады из стратегического резерва. Эти военнослужащие прошли подготовку под руководством инструкторов из стран Запада.

Министр заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери, но продолжили контрнаступление. Кампания продлилась три месяца. По словам Сергея Шойгу, киевский режим пытался показать западным кураторам хоть какие-то успехи для того, чтобы в будущем получить новое оружие и финансовую помощь. Министр заявил, что ни на одном из направлений украинская армия успехов не достигла.