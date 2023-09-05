Спецоперация 05 сентября 2023, 12:05 Шойгу назвал число уничтоженных за месяц командных пунктов ВСУ Глава Минобороны Шойгу: ВС России поразили 34 командных пункта ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия продолжила уничтожать военную инфраструктуру Украины. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

По его словам, российские военные за месяц смогли ликвидировать 34 командных пункта оперативно-тактического звена управления ВСУ.

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«Российские вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины», — сообщил Шойгу.

Он добавил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тысяч человек. Российским бойцам также удалось ликвидировать более семи тысяч единиц вооружения. Военные сбили более 159 ракет HIMARS и свыше тысячи беспилотников.

Шойгу отметил, что самым напряженным участком специальной военной операции стало Запорожское направление. По его словам, ВСУ вывели бригады из стратегического резерва, в котором боевики прошли подготовку под руководством инструкторов из стран Запада.