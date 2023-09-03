Мир 03 сентября 2023, 23:36 Названо главное преимущество России для победы в спецоперации GT: Российская армия готова к затяжному конфликту в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Неудачное контрнаступление украинских войск показало, что российская армия готова к затяжному конфликту на истощение. При этом поддержка Запада киевского режима не выдержит столь длительной нагрузки. Об этом в своей аналитической статье для издания The Global Times написал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь.

Он пояснил, что выстроенные российскими военными три мощные линии обороны на восточном берегу Днепра украинские военные так и не смогли преодолеть. При этом регулярные авиаудары по сухопутным силам ВСУ серьезно сократили их ряды.

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Россия обладает целым рядом серьезных преимуществ, чтобы выйти победителем из этого конфликта: стабильная и последовательная система принятия решений, достаточные запасы и производственные мощности, чтобы обеспечить войска новейшей военной техникой.

При этом по логистической и транспортной инфраструктуре Украины регулярно наносятся серьезные удары. Все это привело к росту усталости на Западе, который потратил на поддержку киевского режима огромные средства. Это начал понимать и президент Украины Владимир Зеленский, который забыл свой воинственный тон, но продолжает настаивать, что не готов жертвовать территориями ради достижения мира.

Автор статьи отметил, что Украина проиграла сразу с момента начала боевых действий, но если они продолжатся, то страна потеряет всех своих людей и землю.

В серьезных потерях личного состава украинских войск признался руководитель Главного управления разведки страны Игорь Буданов. Он подчеркнул, что это новая реальность, с которой стране необходимо смириться. Точных цифр убитых и раненых солдат он не привел.