Спецоперация 05 сентября 2023, 12:07 ВСУ потеряли более 66 тысяч человек с начала контрнаступления Шойгу: потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Telegram-канале ведомства.

ВСУ также лишились 7600 единиц вооружения. За месяц российская армия сбила более тысячи украинских беспилотников, 159 снарядов РСЗО HIMARS и 13 крылатых ракет, добавил глава Минобороны.

Реклама

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек», — отметил Шойгу.

При этом киевский режим пытается скрыть провал своего «наступления» и атакует гражданские объекты. ВСУ выдают теракты за военные победы, заключил министр.

Командование украинской армии запрещает своим бойцам забирать тела сослуживцев с поля боя. Солдат оставляют там как ненужный биоматериал.