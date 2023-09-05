05 сентября 2023, 12:03
Украина понесла колоссальные потери при контрнаступлении — Шойгу
Шойгу: Украина понесла огромные потери, пытаясь вести контрнаступление
Украина столкнулась с колоссальными потерями, пытаясь вести контрнаступление. Ни на одном направлении ВСУ не достигли цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«Российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения», — добавил глава Минобороны.
Реклама
По словам Шойгу, украинские власти хотят продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий, чтобы получить новую военную и экономическую помощь. Однако это только затянет конфликт, подчеркнул министр обороны России.
Ранее стало известно, что командование ВСУ запрещает своим солдатам забирать тела своих сослуживцев с поля боя. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный материал.
Президент России Владимир Путин заявил, что неудачное контрнаступление киевского режима нельзя назвать даже пробуксовкой. Украинская операция провалилась, подчеркнул российский лидер.
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама