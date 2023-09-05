Спецоперация 05 сентября 2023, 12:03 Украина понесла колоссальные потери при контрнаступлении — Шойгу Шойгу: Украина понесла огромные потери, пытаясь вести контрнаступление РИА «Новости»

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Украина столкнулась с колоссальными потерями, пытаясь вести контрнаступление. Ни на одном направлении ВСУ не достигли цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения», — добавил глава Минобороны.

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По словам Шойгу, украинские власти хотят продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий, чтобы получить новую военную и экономическую помощь. Однако это только затянет конфликт, подчеркнул министр обороны России.

Ранее стало известно, что командование ВСУ запрещает своим солдатам забирать тела своих сослуживцев с поля боя. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный материал.

Президент России Владимир Путин заявил, что неудачное контрнаступление киевского режима нельзя назвать даже пробуксовкой. Украинская операция провалилась, подчеркнул российский лидер.