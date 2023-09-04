Мир 04 сентября 2023, 06:49 Заявлениями о «слишком медленном» контрнаступлении Запад лишил солдат ВСУ мотивации AP: оценки Запада о провале контрнаступления демотивировали бойцов ВСУ Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Военнослужащие Вооруженных сил Украины деморализованы. Их боевой дух упал из-за пессимистичных оценок контрнаступления со стороны западных политиков и СМИ, сообщило агентство Associated Press.

«Нашим солдатам очень тяжело слышать, что наше наступление идет слишком медленно. Мы здесь наблюдали ситуацию на линии фронта и никогда не ожидали чего-то быстрого», — сказал оператор дрона с позывным Салам.

Реклама

Журналисты поговорили с ним на передовой в районе Артемовска. На слишком пессимистичные оценки их работы пожаловались и другие солдаты. Они заявили, что каждый километр продвижения — это геркулесов подвиг против хорошо укрепленной российской армии.

По версии украинской стороны, по результатам начавшегося в июне контрнаступления она продвинулась на семь километров. Собеседники агентства подтвердили, что это не тот результат, которого ждали на Западе. Они назвали кампанию слишком медленной.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ удалось ценой больших потерь занять лишь серые участки фронта. После провала кампании президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова.