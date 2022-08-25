Сенатор Турчак гарантировал проведение референдумов в Донбассе

Референдумы в Донбассе о присоединении к России пройдут гарантированно, заявил сенатор Российской Федерации Андрей Турчак. Об этом написал ТАСС.

По мнению сенатора, в ДНР и ЛНР должны реализовываться все положения народной программы «Единой России».

«Референдум пройдет, ни для кого никаких сомнений быть не должно — это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации, они также имеют право на то, чтобы быть включенными в реализацию народной программы „Единой России“», — подчеркнул Турчак.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности к референдуму — ждут только выхода союзных сил на границы ДНР. Ранее он заявлял, что мероприятие пройдет только после полного освобождения республики.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева предложила провести народный референдум на всех освобожденных территориях в один день.

В США пообещали ответить на референдумы новыми антироссийскими санкциями. Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией в случае проведения «псевдореферендумов», написали «Известия».

Власти Запорожской области сообщили, что им безразлично мнение и Украины, и Запада на этот счет. Аналогичное заявление прозвучало и из Херсонской области.