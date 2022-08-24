Пушилин объявил о готовности ДНР к референдуму о вхождении в состав России

Донецкая Народная Республика готова к проведению референдума о вхождении в состав России, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом написал ТАСС.

По словам Пушилина, в республике ожидают только выхода союзных сил на ее границы.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева призвала провести народный референдум на всех освобожденных от нацистов территориях в один день. Денис Пушилин заявил, что дату референдума о присоединении ДНР назовут после полного освобождения республики.

Глава Общественной палаты республики Александр Кофман отмечал, что референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России может пройти в середине сентября. Об этом в конце июля писали «Известия».

Запад никогда не признает присоединения украинских территорий к России, подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 23 августа на втором саммите форума «Крымская платформа». При этом и Херсонская, и Запорожская области, готовящиеся к референдуму, заявили, что равнодушны к мнению Запада и Украины на этот счет.