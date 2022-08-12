США пообещали ответить санкциями на референдум о присоединении Донбасса к России

США не признают возможного присоединения Донбасса к России и ответят на него новыми санкциями, заявил журналистам высокопоставленный представитель американского правительства. Его процитировало РИА «Новости».

Соединенные Штаты не позволят референдумам «пройти бесспорно» и ответят «быстро и жестко», пригрозил представитель властей страны. По его словам, присоединение частей Украины к России противоречит уставу ООН.

«Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. <…> Ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России», — отметил представитель администрации США.

Он добавил, что на Украине «есть консенсус» о том, что на самом деле местные жители якобы не хотят присоединения.

«Честные референдумы бы показали отрицание идеи присоединения. Любые устроенные России референдумы не будут справедливыми и честными», — убежден представитель правительства США.