Власти Запорожья проявили безразличие к мнению Украины и Запада о предстоящем референдуме

Украина и страны Запада не намерены признавать итоги будущего референдума о вхождении Запорожской области в состав России, но для региона это неважно. Об этом заявил ТАСС член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Понятно, что этот референдум [Киев не признает], но что там от Украины на тот момент останется? И Запад признавать не будет, но мы это проводим не для них, мы это проводим для себя, чтобы не было сомнений и глас народа был услышан», — подчеркнул Рогов.

По его мнению, явка будет высокой, поскольку «люди решают свою судьбу, четко понимают и прекрасно осознают те риски, угрозы, которые несет Украина».

В Запорожской области уже начали применять российское законодательство. Референдум также состоится с учетом законов России. Власти Запорожской области уже подписали указ о его проведении. Предполагалось, что референдум пройдет очно, однако местные жители прислали в администрацию тысячи просьб об организации онлайн-формата. Власти ищут техническую возможность удовлетворить эти просьбы, но признают, что будет непросто обеспечить информационную безопасность такого голосования — возможны утечки данных.