Херсонская область не нуждается в признании со стороны Украины предстоящего референдума по самоопределению. Такое заявление РИА «Новости» сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Они не признают итог референдума в Крыму и могут не принимать и не считаться с нашим законным правом на самоопределение. Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума. Мы возвращаемся домой, в Россию, и это главное», — сказал Стремоусов.

Замглавы ВГА уточнил, что когда президент Украины Владимир Зеленский высказывается по поводу Херсонской области и ее будущего, он говорит от лица «собравшейся вокруг него преступной клики», а не своего народа.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что президент Украины Зеленский не принимает самостоятельных решений и не имеет права говорить от своего имени. По его словам, Запад воспринимает Украину как свою собственность, а Владимира Зеленского — как «говорящую голову».