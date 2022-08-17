ВГА Херсонской области призвала провести референдум во всех освобожденных регионах

Народный референдум о вступлении в состав Российской Федерации должен пройти в один день на всех освобожденных от нацистов территориях. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«На всех землях должен пройти одновременный референдум. Ждем, когда полностью очистят Донецкую Народную Республику. Херсонская область уже практически полностью освобождена», — сообщила она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что референдум в республике пройдет после полного освобождения региона от украинских нацистов, писал RT.

Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что референдум о вхождении в состав России в регионе может пройти уже 11 сентября, в день проведения единого голосования в России.

Представители США заявили, что не примут результаты референдума о вхождении Донбасса в состав России, и пообещали ответить новыми санкциями.