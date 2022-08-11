facebook_pixel
    11 августа 2022, 07:28

    Пушилин уточнил, когда в ДНР проведут референдум

    Глава ДНР Пушилин заявил, что референдум проведут после полного освобождения республики

    Александр Иванов

    Дату референдума о присоединении ДНР к России назовут после полного освобождения республики. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной РеспубликиДенис Пушилин.

    Пушилин уточнил, когда в ДНР проведут референдум

    «Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

    Пушилин добавил, что у ДНР есть опыт проведения референдума, а также выборов главы парламента и республики.

    Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о вхождении в состав РФ в регионе может пройти уже 11 сентября. Ведь именно в эту дату пройдет единый день голосования в России.

    Российские военные в ходе спецоперации на Украине весной взяли под контроль большую часть Запорожской области. Там ввели в оборот рубль, началось вещание российских радио и телевидения.