Пушилин уточнил, когда в ДНР проведут референдум

Дату референдума о присоединении ДНР к России назовут после полного освобождения республики. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной РеспубликиДенис Пушилин.

«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Пушилин добавил, что у ДНР есть опыт проведения референдума, а также выборов главы парламента и республики.

Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о вхождении в состав РФ в регионе может пройти уже 11 сентября. Ведь именно в эту дату пройдет единый день голосования в России.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине весной взяли под контроль большую часть Запорожской области. Там ввели в оборот рубль, началось вещание российских радио и телевидения.