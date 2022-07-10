Украина поставит под ружье даже женщин, как в Третьем рейхе

Политическое руководство Украины не чурается привлекать в ряды вооруженных сил даже женщин. Столь массовая мобилизация напоминает действия Адольфа Гитлера при обороне Третьего рейха во время наступления СССР. Российским военным необходимо применять тактику полководца Александра Суворова и воевать не числом, а своим умением, сообщил военный эксперт, военный историк Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Если мы говорим о сегодняшнем брифинге обороны, то к ключевым событиям я бы отнес продолжение операции по причинению критического ущерба вооруженным силам Украины. Примерно полторы недели назад представитель Минобороны Игорь Конашенков заострил внимание, что началось «причинение критического ущерба».

Если под демилитаризацией мы имели в виду уничтожение боевой техники. Сейчас силы ВСУ практически лишились существовавших на 24 февраля вертолетов, самолетов, танков, почти всей артиллерии и ведут боевые действия оружием НАТО.

Сейчас наши действия включают в себя причинение такого ущерба, чтобы основная часть кадровых военных Украины была выбита и ВСУ оказались неспособны оказывать сопротивление российской армии.

Источник фото: РИА «Новости»

Это сложная задача, на днях министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что численный состав армии Украины доведен до миллиона человек. Более того, в последнюю кампанию в армию у них призвали около 40 тысяч женщин.

Под ружье ставят просто всех, это напоминает кампанию Гитлера при организации обороны Третьего рейха, когда СССР подходил к его границам.

Россия приняла тактику великого Суворова

Основные бои сосредоточены в направлении Славянска, они идут недалеко от Северска и Авдеевки, это вторая линия обороны Украины. По словам Зеленского, туда направили около 40 тысяч человек, еще около 30 тысяч находятся в Краматорске. Чтобы их победить, нужна группировка в 140 тысяч. Сейчас вся наша армия составляет 200-250 тысяч человек, включая милицию ДНР.

Источник фото: РИА «Новости»

Приходится вести боевые действия, как полководец Александр Суворов, который в свое время сказал: «Воюй не числом, а умением».

Мы используем сирийскую тактику: выбираем направление, вгрызаемся, создаем котел и двигаемся дальше

За счет численного преимущества Украина старается атаковать на херсонском и угледарском направлениях. Марьинка и Авдеевка — там идут контратаки противника, атаки на Донецк. Они пытаются атаковать в районе Славянска и Краматорска, но наши силы лучше подготовлены и наносят более эффективные удары.

Судьба спецоперации решится в ближайшие пять недель

Западные аналитики говорят, что в течение трех-пяти недель станет понятна судьба специальной операции в Донбассе. Если освободим Славянск и Краматорск, то можно говорить, что Украина потерпела полный крах и ее ждет серьезное поражение.

Источник фото: РИА «Новости»

Забегать вперед мы не будем, НАТО усиливает поставки оружия, прежде всего дальнобойного. Они не столь масштабны, чтобы повлиять на ход боевых действий, но если эти гаубицы PzH 2000 начнут стрелять по мирным людям, центру Донецка, школам и улицам, это все вызовет недовольство среди мирного населения.

Люди требуют от руководства ДНР принять меры — сосредоточить силы в районе Донецка и ударить по Авдеевке.

Авдеевка укреплена так, что в лоб ее не взять. Попытка штурма приведет к потерям у наших войск

Мы на эту провокацию не поддаемся. Если посмотреть сводку, то видно, что мы выводим из строя авиацию, которую собирают на маленьких аэродромах. Выводим из строя склады, ангары с припасами к гаубицам М777 и HIMARS.

НАТО и ЕС требуют от Украины пойти на переговоры с Россией

Самое главное — вычислять орудия HIMARS, на гусеничной платформе они могут стрелять по 12 зарядов с дальностью до 110 километров. Тем более есть слухи, что Запад поставит ракеты, которые бьют до 300 километров. Наши зенитно-ракетные способны работать по этим ракетам, но не всегда их хватает.

Над решением этих задач мы работаем успешно, Запад признает это. В блоке НАТО и ЕС намечается раскол, когда значительная часть стран требует от Украины начала переговоров о заключении мира.