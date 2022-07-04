Российские военные начали наступление на Северск с двух направлений

Российские войска ведут наступление на населенный пункт Северск в Донецкой Народной Республике с двух направлений. Об этом ТАСС сообщил представитель МВД ЛНР Василий Киселев.

По его словам, освобождение Северска позволит военным развить наступление на Славянск и Краматорск.

Накануне союзные войска взяли под контроль населенный пункт Лисичанск в ЛНР, который находится в 30 километрах восточнее Северска.

О полном освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину 3 июля сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он доложил главнокомандующему об установлении полного контроля над городом Лисичанском.

Военный эксперт Василий Дандыкин дал прогноз, что в июле российские войска полностью освободят Донбасс от националистов.