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    09 июля 2022, 12:45

    Российские военные сбили два украинских Су-25 в Николаевской области

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских Су-25 в Николаевской области

    Максим Зинкин

    Российские военные в ходе специальной операции уничтожили два самолета Су-25 в Николаевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    «Самолеты МиГ-31БМ и Су-35с сбили два украинских Су-25 в Николаевской области», — заявил он.

    Помимо этого, ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт временной дислокации нацбатальона «Торнадо»*.

    Также российские военные ликвидировали ангар с американскими гаубицами М777, из которых боевики наносили удары по Донецку.

    Конашенков добавил, что ВС РФ нанесли большой урон 72-й механизированной бригаде ВСУ, разбив значительную часть артиллерии и около 30% личного состава нацистов.

    * «Торнадо» — террористическое образование.