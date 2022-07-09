09 июля 2022, 12:45
Российские военные сбили два украинских Су-25 в Николаевской области
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских Су-25 в Николаевской области
Российские военные в ходе специальной операции уничтожили два самолета Су-25 в Николаевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
«Самолеты МиГ-31БМ и Су-35с сбили два украинских Су-25 в Николаевской области», — заявил он.
Помимо этого, ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт временной дислокации нацбатальона «Торнадо»*.
Также российские военные ликвидировали ангар с американскими гаубицами М777, из которых боевики наносили удары по Донецку.
Конашенков добавил, что ВС РФ нанесли большой урон 72-й механизированной бригаде ВСУ, разбив значительную часть артиллерии и около 30% личного состава нацистов.
* «Торнадо» — террористическое образование.