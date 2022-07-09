Российские военные сбили два украинских Су-25 в Николаевской области

Российские военные в ходе специальной операции уничтожили два самолета Су-25 в Николаевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Самолеты МиГ-31БМ и Су-35с сбили два украинских Су-25 в Николаевской области», — заявил он.

Помимо этого, ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт временной дислокации нацбатальона «Торнадо»*.

Также российские военные ликвидировали ангар с американскими гаубицами М777, из которых боевики наносили удары по Донецку.

Конашенков добавил, что ВС РФ нанесли большой урон 72-й механизированной бригаде ВСУ, разбив значительную часть артиллерии и около 30% личного состава нацистов.

* «Торнадо» — террористическое образование.