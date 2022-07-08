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    08 июля 2022, 09:46

    ВСУ расстреляли Центр славянской культуры в Донецке

    Мэр Донецка Кулмезин сообщил об ударе ВСУ по Центру славянской культуры

    Максим Зинкин

    Украинские военные нанесли удар по Центру славянской культуры в Ленинском районе Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    На опубликованных фотографиях видны многочисленные разрушения здания. В нем выбиты стекла, крыша пробита насквозь, часть стены повреждена.

    Рядом с Центром славянской культуры находятся Вечный огонь, школа Олимпийского резерва, телецентр и больница. Также территория рядом густо застроена жилыми домами.

    По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, ВСУ нанесли удар тремя натовскими снарядами калибром 155 миллиметров. Помимо этого, националисты атаковали и остальные районы Донецка. Снаряды прилетели в Ворошиловский, Кировский и Буденновский районы города. О погибших и пострадавших не сообщается.

    Накануне украинские войска ударили по детской площадке в Макеевке, погибли три ребенка.