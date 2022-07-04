Войска ЛНР помогут ДНР освободить Краматорск, Славянск и Авдеевку

ЛНР после освобождения Лисичанска восстановила контроль над своей территорией. Теперь ее войска помогут соседней ДНР освободить Краматорск, Славянск и Авдеевку. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Луганская Народная Республика вошла в свои конституционные границы. Теперь наши подразделения начнут помогать Донецкой Народной Республике, чтобы освобождать Краматорск, Славянск, Авдеевку, чтобы тоже войти в свои границы», — сказал он.

По словам Виктора Водолацкого, расслабляться рано — ВСУ возводят укрепрайоны в Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Оттуда они могут бить по освобожденным территориям Донбасса, а также по приграничным регионам России.

Он считает, что задача военных в спецоперации сейчас состоит в том, чтобы отодвинуть украинские войска и вооружение, поставленное западными странами, на безопасное расстояние.