ВСУ получили американские ракетные комплексы HIMARS

Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!» — добавил глава украинского Минобороны.

О том, что США предоставят ВСУ эти РСЗО, президент Штатов Джо Байден объявил 1 июня. В середине месяца глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Марк Милли заявил, что США также собираются отправить на Украину взвод военных, которые должны научить ВСУ применять эти системы.

Вскоре постпред при НАТО Джулианна Смит выступила с критикой украинских властей, заявив, что Киев постоянно меняет список вооружений, которые ему нужны, это приводит к трудностям при поставках. Плюс многие страны уже беспокоятся, что из-за этих бесконечных снабжений ВСУ их собственные запасы иссякли.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что если Украина получит ракеты большей дальности, РФ сделает выводы и будет наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает.