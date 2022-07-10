Удары российских военных уничтожили американские гаубицы М777 и боеприпасы

Российские военные ударами высокоточного оружия уничтожили переданные Украине американские гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что высокоточное оружие наземного базирования ударило по расположившемуся в Славянске артиллерийскому подразделению ВСУ и территории «Керамического комбината», где боевики создали склады для хранения боеприпасов.

«Уничтожены до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня „Град“», — заявил Конашенков.

Он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по двум ангарам, расположенным в районе города Константиновка. Там украинские военные укрывали американские гаубицы М777, из которых обстреливали Донецк.

Кроме того, российские военные уничтожили 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также нанесли поражение подразделениям украинской артиллерии в 42 районах и в 143 местах ударили по живой силе и военной технике.