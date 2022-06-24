Кризис управления ВСУ начнется в ближайшие дни

Российские военные фактически уничтожили регулярную армию Украины. В ближайшие дни в ВСУ произойдет кризис управления и войска начнут массовое отступление с самого укрепленного донецкого направления. Такой прогноз в беседе с «360» дал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Далее — прямая речь.

Приговор для преступников

В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью заблокирована группировка украинских войск. Там много участников «Правого сектора»*, и они сдаются в плен. Думаю, их ждет судьба азовцев**.

Мы считаем их военными преступниками. Они не принадлежат войскам. Это незаконное вооруженное формирование, которое создали после переворота 2014 года. Их деятельность несоизмерима с работой воинских подразделений и частей Украины.

«Правый сектор»* — это военные преступники. Они квалифицируются как наемники, и мы будем их судить

Шансов выбраться из блокады у боевиков нет. У них есть два пути — пасть на поле боя и уйти к любимому Бандере или же сдаться в плен на милость победителей.

Мы рассортируем их по градации преступлений. Необязательно всех военных преступников приговорят к смертной казни, кто-то получит другую меру наказания. Совершившие тяжкие преступления — насилие, глумление над личностью, преступления перед человечностью — конечно же, по законам военного времени будут расстреляны.

«Золотой» день

В сводке Минобороны РФ несколько раз упомянуты Горское и Золотое. Мы создаем огромный котел в районе Северодонецка, Лисичанска и Попасной, расчленяем его на небольшие котлы, и там один из них.

Вчера для нас был «золотой» день. Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и даже Золотое-5 — населенные пункты, в которых заблокированы около двух тысяч нацистов. Сейчас войска завершают их уничтожение и пленение.

Поступили данные, что уже около 800 человек подняли белый флаг и сдались. Самое интересное в том, что командиры бросили своих солдат и убежали.

Люди хотят жить

Группировка на территории Горского котла истощена, ее части укомплектованы менее чем на 40%. Это общая тенденция для украинской армии. Мы их буквально переварили, уничтожили регулярную армию Украины.

Бойцы, которые подходят, — это необученные резервы, территориальная оборона. Они разбегаются при первом выстреле. Люди хотят жить, это можно понять

Некоторые роты, которые по статусу должны иметь 100 человек, состоят только из 15-20 военных. Самое страшное, что происходит сейчас в ВСУ, — это то, что уходят офицеры. Они бегут с поля боя. Им безразличны собственные солдаты, они их просто бросают.

Пушечное мясо брошено на убой непонятно ради каких идеалов

Продажа оружия

Некоторая доля иностранного оружия уже дошла до армии Украины. Там появились, например, знаменитые «топоры» или гаубицы M777. Но, во-первых, очень много оружия не доходит. Его перехватывают коммивояжеры от Владимира Зеленского и передают в третьи страны тут же, не пересекая границы. В Сомали, Африку, на Ближний Восток.

Украина начала зарабатывать на конфликте деньги. Это парадокс. Обычно страны теряют их, а она зарабатывает, перепродавая военную помощь Запада. Конгресс США уже забил по этому поводу тревогу. Очень много образцов вооружения, которое поставлялось на Украину, всплывает на руках террористов по всему миру.

Во-вторых, количество поставляемого вооружения в этой ситуации некритично. Мы контролируем небо, железнодорожные пути и море. Иностранное вооружение переломить исход боевых действий не в состоянии.

Оно в состоянии лишь создать пропагандистский шум, образ сражающейся Украины. Это бренд, который хорошо продается

Владимир Зеленский может вытянуть под него какие-то деньги и политические дивиденды, но это ненадолго.

Думаю, в течение трех-четырех дней мы будем наблюдать кризис управления войсками на Украине. Оборона сорвется с самого мощного донецкого укрепленного района, и через одну-полторы недели мы будем говорить, как они переориентируются, отступают и какие населенные пункты мы занимаем.

В луганском направлении за пять дней освобождены 10 населенных пунктов. В донецком тоже есть подвижки. Они не столь успешные. Мы продвинулись примерно на полтора-два километра, отодвинув артиллерийские огневые позиции. Думаю, с завершением разгрома этой северодонецко-лисичанской группировки наши освободившиеся силы навалятся на донецкую группировку, и с ней мы поступим точно так же.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Азов» — экстремистское вооруженное формирование, запрещенное на территории РФ.