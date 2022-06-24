Сдавшихся в плен в Горском котле украинских военных сняли на видео

Появилось видео с пленными украинскими военными, которые сложили оружие в котле под Горском. По данным Минобороны, там были окружены четыре батальона.

Среди них третий механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование запрещенного в России «Правого сектора»*, а также отряд иностранных наемников.

По последним данным, в Горском котле заблокированы до двух тысяч человек — это порядка 1800 военнослужащих, 120 националистов «Правого сектора»*, около 80 иностранных наемников.

«За последние сутки в этом районе отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 военнослужащий. По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена», — отметили в министерстве.

Снабжение оружием, боеприпасами, горючим этих подразделений полностью прекращено.

* «Правый сектор» — запрещенная в России украинская экстремистская националистическая группировка.