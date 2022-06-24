Кадыров сообщил об освобождении почти всех населенных пунктов под Лисичанском

Российские войска и подразделения ЛНР освободили от националистов почти все населенные пункты под Лисичанском и Северодонецком в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Здесь успешно работают войска Народной милиции ЛНР и специального отряда „Ахмат“. Почти все населенные пункты под Лисичанском и Северодонецком освобождены от нацистов либо взяты в кольцо», — написал он.

По его словам, украинские военнослужащие первой роты 74-го батальона «почти ползком» пытаются сбежать с поля боя в населенном пункте Вороново.

Ранее МВД ЛНР сообщило, что котел вокруг Лисичанска может полностью закрыться вечером 24 июня. Также представитель ведомства сказал о многочисленных случаях сдачи в добровольный плен из-за боязни преследования со стороны СБУ.