Украина столкнулась с острой проблемой продажи военной амуниции и оружия на черном рынке. Мимо украинских солдат в даркнет утекают гранаты, винтовки, пистолеты и ПТРК Javelin. При этом Запад продолжает поставки, а Украина не перестает просить более грозное оружие. Руководство страны неоднократно просили следить за распределением вооружения, но на армии пока так и наживаются.

Торговля военной формой

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мошенника, торговавшего военной формой. Обмундирование предназначалось для бойцов ВСУ. Дельца разоблачили в Черкасской области.

«По данным следствия, преступную схему продажи военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были не для продажи», — сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

Злоумышленник договорился с производственными цехами и получил партию военной формы на сумму более двух миллионов гривен (более 3,9 миллиона рублей). Во время обысков у мужчины нашли более 500 комплектов военной формы, обувь, балаклавы, костюмы химзащиты и партию бронепластин.

Источник фото: t.me/SBUkr

«Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных», — заявила СБУ.

Всю изъятую военную форму отправят украинским солдатам.

Ассортимент черного рынка

Это далеко не первый случай, когда предназначенные для военных вещи так и не дошли до адресата. Черный рынок сейчас кишит вооружением, которое западные страны поставляют на Украину. Одним из первых на новые предложения в даркнете обратил внимание военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале Kotsnews он собрал подборку того, чем торгуют онлайн-площадки.

На сайте THIEF можно найти американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. За одну единицу оружия просят от 30 тысяч долларов (более 1,7 миллиона рублей). В описании магазина указано, что продавец находится в Киеве.

Источник фото: t.me/sashakots

Еще один магазин предлагает приобрести американскую винтовку М4 с глушителем, гранаты Ф-1, пистолет FN FNP и бронежилеты с пластинами Condor.

«Доставляем оружие по территории Украины. Доставка на склад в вашу область и город. В наличии много оружия — как российского, так и зарубежного производства. Следите за новостями магазина», — привело Ura.ru цитату из описания Weapons Ukraine («Оружие Украина»).

На странице магазина отмечено, что продавец совершил более 32 сделок. Для покупки зарубежного оружия совсем не обязательно заходить в даркнет или скачивать специальные программы. Некоторые сайты по продаже оружия работают без каких-либо ограничений.

На странице компании «Зброярня КАЖАН» («Оружейная летучая мышь») продают итальянские ружья Bernardelli, американские винтовки Crosman и американский самозарядный карабин Ruger. Предложения частников можно найти на сайте Oruzeyka. Там пользователи выкладывают оружие со всеми характеристиками, а также указывают свой номер телефона и почтовый адрес.

Украину предупреждали

Властей Украины уже неоднократно призывали как можно внимательнее контролировать распределение поставляемого оружия. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что поднимал этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

«Я подчеркнул важность подотчетности, <…>, а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей чувствительной [военной] техники, которая развертывается [на Украине]», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

Вооружение может попасть не только к мошенникам, торговцам на черном рынке или националистам. Оно может оказаться в руках террористов, которые представляют угрозу как Украине, так и остальному миру.

«Ирония заключается в том, что часть этого вооружения может вернуться в Европу и США, так что в конечном итоге мы увеличиваем риск террористической угрозы для собственной страны», — заявил РИА «Новости» вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.

Он добавил, что большинство поставляемого оружия никогда не достигнет армии. Это уже известно на опыте предыдущих боевых действий.