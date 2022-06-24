Более тысячи украинских военных погибли за пару дней под Лисичанском, Горским и Золотым

Более тысячи солдат ВСУ погибли под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым. Еще около 800 военных сдались в плен, заявил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

По его данным, украинские военные всего за последние пару дней понесли значительные потери. Под Лисичанском, в Горском и Золотом были убиты более тысячи человек личного состава ВСУ.

«Пленных — более 800. Среди них много раненых», — добавил собеседник агентства.

В официальном Telegram-канале НМ ЛНР сегодня заявили об успешном наступлении подразделений народной республики при огневой поддержке ВС РФ в районе Золотого.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике», — говорилось в сообщении.

Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в Telegram уточнил, что в настоящее время населенные пункты Золотое и Горское взяты под контроль Народной милиции и российских военных.