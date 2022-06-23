Британский наемник обжалует смертный приговор, хотя не верит в смягчение наказания

Британский наемник Эйден Аслин, которого приговорили к смертной казни в ДНР, будет обжаловать приговор, но не верит, что его апелляционную жалобу удовлетворят. Об этом рассказал адвокат Аслина Павел Косован.

«Подзащитный и его родственники решили подавать апелляцию, он лично будет подавать. Настроение у него плохое — не верит, что апелляция даст положительный результат. Помимо этого, он думает, что его расстреляют», — сообщил он в комментарии РИА «Новости».

Помимо Аслина, смертный приговор вынесли еще двум иностранным наемникам — Шону Пиннеру, который, как и Аслин, является британским подданным, и гражданину Марокко Саадуну Брагиму.

Все они признали свою вину в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в Донецкой Народной Республике.

Политолог Малек Дудаков ранее предупредил, что если американских наемников, которые тоже находятся на Украине, казнят, это сильно ударит по позиции президента США Джо Байдена. Хотя пока особого внимания к этой теме в местных СМИ нет, отметил он.

При этом он обратил внимание, что в Великобритании таблоиды буквально бьются в истерике из-за новостей о судьбе наемников из этой страны.