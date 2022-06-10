«Три семерки» от США. Что не так с поставками самых легких гаубиц на Украину

США отправили очередную партию гаубиц M777 Украине. Однако для этих пушек в ВСУ не хватает грамотных артиллеристов, а для ремонта нужны специальные гаечные ключи. Кроме того, орудия передали без цифровых систем управления огнем. Тем не менее эксперты уверены, что для России опасно любое оружие, которое посылает Запад.

Недавно американские морские пехотинцы на авиабазе Марч в Калифорнии загрузили очередную партию буксируемых гаубиц M777 в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. «Три семерки», как называют пушки военные, отправили на Украину. Поставки для ВСУ самых легких в мире орудий калибра 155 миллиметров начались весной этого года.

ВС США приняли эти гаубицы на вооружение в 2005 году. Их уже успели испытать во время войн в Афганистане, Ираке и Сирии. Орудия отличаются сравнительно небольшими габаритами. Вес одной пушки всего 4220 килограммов, благодаря тому что в конструкции использовано очень много титана. Это делает их маневренными во время боя и облегчает транспортировку орудия.

Украинская сторона активно использует американские гаубицы с мая этого года. По словам украинских офицеров, на которых ссылается The New York Times, за две недели мая около дюжины гаубиц в составе двух артиллерийских батарей произвели 1876 выстрелов. О точности попадания издание не сообщало.

Неприятности от «трех семерок»

Но не все так хорошо с гаубицами. Чтобы эффективно использовать их, нужно обучить и подготовить стрелков: для M777 требуются пять-восемь человек, в зависимости от конфигурации. Несколько сотен военных ВСУ вывозили в Германию, но обучение артиллерийских расчетов длилось всего неделю, причем одну группу солдат учили стрелять, а другую — обслуживать гаубицу.

Кроме того, все замеры орудия производятся в дюймах, что создает дополнительные трудности — на Украине используется метрическая система. Также для обслуживания пушки требуется набор дюймовых гаечных ключей. Если в ходе боев инструменты потеряются или их уничтожат, даже мелкий ремонт орудия вызовет серьезные задержки.

Источник фото: wikipedia.org

Помимо этого выяснилось, что у гаубиц M777, которые прибыли на Украину, отсутствуют цифровые системы управления огнем. Также пушки не могут использовать управляемые активно-реактивные снаряды Excalibur. Некоторые зарубежные эксперты считают, что США опасаются захвата своих систем управления российскими войсками, написал сайт 19fortyfive.com.

Любое оружие опасно для России

Впрочем, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко с мнением по поводу страхов США не согласен. В разговоре с «360» он отметил, что американцы просто масштабируют пакет своей военной помощи и не желают разбрасываться действительно стоящим оружием.

Однако абсолютно любое вооружение, которое поступает в рамках западной помощи Украине, — негативный сценарий для России, подчеркнул эксперт. Такие поставки продлевают потенциал украинской армии и позволяют ей сопротивляться, а при наличии обученных боевых расчетов — эффективно применять это оружие против российской армии.

Источник фото: wikipedia.org

«Чтобы этот сценарий не был реализован в полномасштабном варианте, необходимо уничтожение транспортной и железнодорожной инфраструктуры Украины — на западе и на юге страны — с целью заблокировать любые железнодорожные поставки оружия», — сказал Коротченко.

Он добавил, что это будет максимально эффективным шагом для нейтрализации западной помощи Украине. Неясно, почему Россия до сих пор не предприняла подобных шагов. Возможно, поставки еще считают не настолько масштабными или, по оценке российского Генерального штаба, подходящее для ударов время еще не наступило.