Спецоперация 15 мая 2023, 17:57 Германия отправит Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T Минобороны Германии добавило еще четыре системы ПВО IRIS-T в пакет помощи Украине Викимедиа

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Германия собирается отправить Украине четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T в рамках нового пакета помощи. Такое заявление сделала официальный представитель министерства обороны Надине Крюгер на брифинге кабинета министров страны, написало РИА «Новости».

«В общей сложности это означает восемь систем — две уже поставлены, одна находится в процессе поставки и пять будут поставлены позднее», — сказала она.

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Ранее правительство Германии согласовало новый пакет помощи Украине, общая стоимость которого достигает 2,7 миллиарда евро. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ за самый большой пакет военной помощи. Но украинский лидер также пожаловался на отсутствие сил и оружия для атаки российских территорий.

В воскресенье, 14 мая, Зеленский посетил Германию, где встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Зеленского наградили премией имени Карла Великого.

После визита в ФРГ Зеленский написал в Twitter об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию. Однако украинский лидер столкнулся не с поддержкой, а критикой. Президенту также посоветовали сменить пижаму — даже внешний вид Зеленского показался людям неподобающим.

Шольца же уличили в интриганстве и подстрекательстве, после его вмешательстве в российско-украинские отношения и словах о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях России.