14 мая 2023, 15:16
Зеленский пожаловался на отсутствие сил и оружия для атаки российских территорий
Зеленский сообщил, что для атаки территории России у ВСУ нет сил и оружия
Командование ВСУ не обладает достаточным запасом живой силы и оружия, чтобы атаковать территории России во время контрнаступления. Об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова привело РИА «Новости».
«Украинские военные не атакуют российскую территорию. На это у нас нет ни времени, ни сил. У нас в том числе нет оружия, чтобы сделать это», — сказал он.
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Таким образом президент ответил на вопрос о возможности занятия части российской территории для усиления позиции перед мирными переговорами.
«Сейчас ВСУ готовятся к контрнаступлению, мы почти близки к успеху. Прекрасно понимаем, что, если оно провалится, многие задумаются о мирных переговорах», — добавил Зеленский.
Украинский президент в воскресенье находится с рабочим визитом в Германии. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина готова к миру, но не на условиях России.
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
Украина
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