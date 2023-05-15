Общество 15 мая 2023, 08:38 Зеленскому посоветовали сменить пижаму после поездки в Германию РИА «Новости»: пользователи Twitter призвали Зеленского сменить пижаму после поездки в ФРГ Flickr

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Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за внешний вид во время поездки в Германию. Они назвали его трикотажный костюм пижамой и посоветовали сменить имидж, сообщило РИА «Новости».

Политик подвел итоги поездки в ФРГ на своей странице в соцсети. Он поблагодарил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца за оказание военной помощи. Интернет-пользователи в комментариях раскритиковали его за непрекращающиеся просьбы выделить деньги и вооружения, а один из комментаторов заявил, что он как немец против продолжения помощи киевскому режиму.

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Многим пользователям Twitter не понравился внешний вид Владимира Зеленского во время официальных мероприятий. В отличие от своих коллег, он вопреки протоколу надел не деловой костюм, а трикотажный с символикой Украины. Читатели назвали такую одежду пижамой и посоветовали переодеться.

«Купи себе костюм. У тебя есть деньги», — написал один из прокомментировавших.

Другой заявил, что уверен, — у президента Украины остались только тактические свитера и брюки, а еще один назвал его визит клоунадой.

Владимира Зеленского также раскритиковали за слова об укреплении связей с Европой и усилении давления на Россию. Его предупредили о последствиях таких высказываний и призвали сравнить показатели российской экономики с результатами западных стран.