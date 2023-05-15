Власть 15 мая 2023, 08:12 Российский сенатор раскритиковал Шольца за слова о неприемлемости мира на Украине на условиях России Сенатор Бондарев счел интриганством слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России РИА «Новости»

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Немецкий канцлер Олаф Шольц занялся интриганством и подстрекательством, вмешиваясь в российско-украинские отношения и говоря о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях России. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством», — написал он.

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По его словам, Шольц такими словами сориентировал киевский режим на продолжение конфликта. Кроме того, Германия потакает сохранению «нацистского режима в этом государстве». Бондарев посоветовал канцлеру ФРГ вспомнить историю своей страны и понять, к какой катастрофе может привести нацизм.

«На самом деле условия России не подразумевают ничего криминального в отношении украинского народа», — добавил сенатор.

Он уточнил, что Россия выступает за полную денацификацию и демилитаризацию Украины, а также против участия соседнего государства в военных блоков. Немаловажным моментом является и сохранение РФ за собой новых территорий.

Ранее Шольц заявил, что мир на Украине неприемлем на условиях российской стороны. Он подчеркнул, что Запад полностью поддерживает такую позицию киевского режима.