Мир 14 мая 2023, 21:54 Шольц произнес лозунг украинских националистов на вручении премии Зеленскому

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Президента Украины Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Канцлер Германии Олаф Шольц во время вступительной речи с восхвалением заявил: «Слава Украине!». В ХХ веке украинские националисты использовали эту фразу как официальное приветствие, написал RT.

По словам канцлера, Европа многим обязана украинскому народу. Он напомнил, что премию Карла Великого учредили в 1950 году, когда большая часть Германии и Европы находилась в руинах. Также Шольц заявил, что текущий конфликт показал, что Украина и европейские страны «являются частью общего».

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Премию Карла Великого вручили Зеленскому на торжественной церемонии в немецком Аахене за вклад в объединение Европы. Кроме того, он получил денежный приз в размере пяти миллионов евро.

Этой премии в свое время удостаивались премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил немецкие власти за новый пакет военной помощи.