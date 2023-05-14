Мир 14 мая 2023, 14:55 Зеленский поблагодарил ФРГ за самый большой пакет военной помощи Зеленский сказал спасибо Германии за самый большой пакет военной помощи с начала СВО

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность немецким властям за новый пакет военной помощи. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что обещанные поставки будут самыми большими с начала спецоперации.

«Спасибо Германии за самый большой пакет военной помощи», — написал Зеленский.

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На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем украинский лидер уточнил, что на 2023 и ближайший годы Германия зарезервировала в пакет 11 миллиардов евро. Данные об этом привел ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что хочет обсудить с Шольцем поставки истребителей. Украина уже давно просит об этом союзников на Западе.

Президент Украины в ходе визита в Берлин также встретился с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Минобороны Германии накануне подтвердило, что немецкие власти планируют направить Украине новый пакет военной помощи. Ее объем составит 2,7 миллиарда евро.

ФРГ рассчитывает передать для ВСУ 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, две сотни БПЛА-разведчиков и прочую технику.