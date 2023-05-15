Мир 15 мая 2023, 03:23 «Конец. Капут. Финито». Пользователи Сети вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии Пользователи Twitter вынесли приговор Зеленскому после выступления в Германии РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию написал в Twitter об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию. В ответ на это он получил порцию критики от пользователей соцсети.

«После сегодняшнего оскорбительного выступления в Ахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия», — написал пользователь.

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Еще один юзер иронично поинтересовался в каком мире живет украинский лидер.

«В каком мире ты живешь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых „союзников и спонсоров“», — заявил он.

Другой комментатор предложил президенту Украины в следующий раз пользоваться своим собственным частным самолетом.

«Мы больше не хотим тебя финансировать», — написал он.

«Ищи мира. Ты просто продлеваешь страдания украинского народа», — выразил мнение другой юзер.

Зеленский прилетел в Берлин впервые с начала проведения спецоперации. Украинский лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Также Зеленский посетил Ахен. В городе ему вручили премию Карла Великого. Во время речи лидера Украины награда упала на пол. Зеленский прервал выступление, чтобы поднять ее и обвинил во всем русских.