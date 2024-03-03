Спецоперация 03 марта 2024, 05:37 Бойцы ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные сорвали попытку ВСУ улучшить свои позиции под Угледаром путем ротации. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного», — заявил военный.

Реклама

Гордеев добавил, что бомбардировочная авиация и артиллерия уничтожили 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ на Южнодонецком направлении за последние сутки.

Ранее бойцы ВС РФ подняли флаг России над селом Новомихайловка, расположенном к северу от Угледара.

В конце февраля российские военные освободили населенный пункт Орловка, село Петровское, поселок Северное и поселок Ласточкино на Авдеевском направлении.

Еще раньше бойцы ВС РФ зачистили Авдеевку от украинских боевиков. После этого в городе осталось только провести работы по разминированию территории.

Блогер «Голос Мордора» высказался о падении Авдеевки, которую ВСУ считали несокрушимым оплотом своей обороны в ДНР, что начавшаяся после неразбериха в украинском руководстве будет только на руку российским военным, освобождающим Донбасс.